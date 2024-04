FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 13 aprile

La serata che Rai 2 dedica al franchise FBI torna con due nuove puntate: le stagioni sono composte da 13 episodi per il ritardo della produzione causato dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

Questa sera, sabato 13 aprile, a partire dalle 21:20, su Rai 2, appuntamento con la sesta stagione di FBI e con la terza stagione di FBI: International. Ecco le trame e i principali protagonisti delle puntate in onda stasera che si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sono disponibili nella sezione on demand. Le due serie sono state recentemente rinnovate dalla CBS.

Sinossi e protagonisti degli episodi in onda questo sabato

Nel primo episodio della sesta stagione della serie FBI, la squadra viene chiamata ad indagare su un violento attentato terroristico avvenuto a Lower Manhattan. La scena del crimine è un caos: un autobus è stato colpito da una potente esplosione, causando morte e distruzione. Gli investigatori affrontano una corsa contro il tempo per individuare i responsabili e capire se c'è il rischio di ulteriori attacchi. Nel frattempo, Scola cerca di bilanciare la paternità con il lavoro.

Nel cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner. La stagione conta solo di tredici episodi essendo iniziata in ritardo per lo stop dovuto allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Una scena di FBI

A seguire June, il primo episodio della terza stagione di FBI: International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell'International Fly Team dell'agenzia di Budapest che ha l'incarico di proteggere i cittadini statunitensi all'estero.

Gli uffici del Fly Team diventano il bersaglio di un attentato orchestrato da Yusuf Sydin, un pericoloso criminale internazionale con legami con il terrorismo. L'attacco è stato perpetrato da un sicario altamente addestrato e completamente devoto a Sydin. L'agente speciale Forrester, a capo del Fly Team, si ritrova a dover fronteggiare una minaccia senza precedenti.

La sicurezza del quartier generale e del personale è stata compromessa, e Forrester si rende conto che Sydin rappresenta una minaccia ancora più grande di quanto inizialmente immaginato. Per lui e il suo team diventa cruciale catturare l'attentatore e ottenere informazioni vitali che possano portarli a Sydin.

FBI: International, una scena dell'episodio di stasera

Nel cast: Luke Kleintank, Carter Redwood, Vinessa Vidotto e Greg Hovanessian. In questo episodio la squadra dice addio a Jamie Kellett, interpretata da Heida Reed, il suo posto è preso da Amanda Tate (Christina Wolfe).