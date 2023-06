FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi

Stasera 3 giugno, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda nuovi episodi di FBI e FBI: International. Le serie fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI

Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

La CBS sta attualmente mandando in onda la sesta stagione di FBI, la serie è stata rinnovata per una settima stagione.

Episodio del 3 giugno 2023

Stagione 5 - Episodio 13 - Mentore

Un uomo non identificato viene trovato morto in una fabbrica abbandonata. La squadra scoprirà che l'uomo è Cole Dixon, informatore personale di un'agente della Narcotici, Gwen Carter. Gwen era stata mentore di Maggie a Quantico. Cole aveva scoperto che un uomo d'affari cinese, Victor Ho, stava per essere ucciso da Rex Yu, membro della gang cinese East-19. A volerlo morto era Jintao Wong, suo ex protetto, che aveva messo una taglia di cinque milioni di dollari sulla sua testa.

Cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, John Boyd, Katherine Renee Kane e Jeremy Sisto

F.B.I. International

La serie segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La CBS sta attualmente mandando in onda la seconda stagione di F.B.I. International, la serie è stata rinnovata per una terza stagione.

Episodio del 3 giugno 2023

Stagione 2 - Episodio 12 - Indigo

Un uomo scopre che a uccidere i suoi genitori nella Berlino della Guerra Fredda sono state le spie di una speciale unità della Stasi. Così, decide di andare a cercare i membri superstiti per vendicarsi di quello che hanno fatto alla sua famiglia.

Cast: Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood, Vinessa Vidotto, Eva-Jane Willis