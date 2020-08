Father and son: Lulu Wang regista del remake americano

Lulu Wang, la regista di The Farewell, si occuperà della regia del remake di Father and son prodoto da Focus Features.

Il lungometraggio di Hirokazu Koreeda sarà al centro del nuovo progetto, attualmente nelle prime fasi di sviluppo per lo studio.

La sceneggiatura sarà firmata dalla commediografa Sarah Ruhl, mentre la regista Lulu Wang sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Josh McLaughlin tramite la Wink Productions.

Father and Son ha segnato nel 2013 il debutto di Hirokazu Koreeda al Festival di Cannes, dove ha conquistato il premio della Giuria. Al centro della trama ci sono due famiglie che scoprono che i loro figli di sei anni sono stati scambiati alla nascita. Nel cast c'erano Fukuyama Masaharu, Ono Machiko, Maki Yoko, e Lily Franky.

Lulu Wang, dopo il successo ottenuto con The Farewell - Una bugia buona, tornerà dietro la macchina da presa in occasone di The Expatriates con star Nicole Kidman. La regista è sceneggiatrice, produttrice e regista della serie. Per quanto riguarda i film, prossimamente, si occuperà dell'adattamento di Children of the New World, tratto dai racconti di Alexander Weinstein.