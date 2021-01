Fate: The Winx Saga, un nuovo trailer per la serie live-action

Fate: The Winx Saga è la nuova serie live-action ispirata ai personaggi creati da Iginio Straffi per la popolare serie animata e il nuovo trailer regala nuove sequenze del progetto in arrivo dal 22 gennaio su Netflix, di cui sono state diffuse anche delle foto inedite.

Nel video si assiste all'arrivo di Bloom ad Alfea e alle prime lezioni che l'aiutano a imparare a controllare i propri poteri. I giovani studenti devono inoltre fare i conti con la minaccia di creature terrificanti chiamate Bruciati. Nel filmato spazio poi a litigi, rischi, potenziali amori e la ricerca di una verità forse mantenuta troppo a lungo.

Fate: The Winx Saga è l'adattamento live-action ispirato alla popolare serie animata trasmessa per la prima volta nel 2004 sui canali Rai, ed esportata in circa 150 paesi. Il progetto è creato da Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY) in collaborazione con Archery Pictures Production e Rainbow, lo show è al momento composto da una stagione da 6 episodi della durata di un'ora.

Le riprese sono state effettuate in Irlanda, e il cast principale è composto da Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Eliot Salt (Terra) Precious Mustapha (Aisha) e Elisha Applebaum (Musa), mentre tra gli Specialisti di Fonterossa vedremo invece Danny Griffin (Sky) e Freddie Thorp (Riven).

La sinossi anticipa: "Fate: The Winx Saga racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell'Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri magici, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano".

Ecco le nuove foto:

Fate: The Winx Saga, la protagonista Abigail Cowen

Fate: The Winx Saga, una foto tratta da una scena con protagonista Stella

Fate: The Winx Saga, una foto del primo episodio della serie

Fate: The Winx Saga, Bloom alle prese con i suoi poteri