Fate: The Winx Saga 2 - iniziate le riprese, Paulina Chávez sarà Flora

Le riprese di Fate: The Winx Saga 2 sono ufficialmente in corso a County Wicklow, in Irlanda, e nel cast ci sarà anche Paulina Chávez, attrice che ha ottenuto il ruolo di Flora.

Il progetto avrà nuovamente come showrunner Brian Young, coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Judy Counihan, Kris Thykier, Joanne Lee e Cristiana Buzzelli.

Tra i nuovi arrivi nel cast di Fate: The Winx Saga ci saranno anche Brandon Grace che avrà la parte di Grey ed Éanna Hardwicke nel ruolo di Sebastian.

I fan della serie animata prodotta dalla Rainbow di Iginio Straffi avevano commentato in modo negativo l'assenza di Flora durante la prima stagione e nella seconda stagione Paulina Chávez permetterà di far entrare in scena il personaggio.

Confermato il cast della prima stagione: Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa.

Fate: The Winx Saga racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltremondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l'amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza.