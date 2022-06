Fate: The Winx Saga 2: una clip mostra Flora, interpretata da Paulina Chávez

Una clip di Fate: The Winx Saga 2 permette di vedere per la prima volta Flora, interpretata dall'attrice Paulina Chávez.

Fate: The Winx Saga 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix e, durante l'evento Geeked Week è stata condivisa la prima clip che mostra l'arrivo di Flora.

Il personaggio è interpretato da Paulina Chávez ed è mostrato nel video mentre incontra di nuovo Terra, con cui ha un grande rapporto di amicizia.

Tra i nuovi arrivi nel cast di Fate: The Winx Saga in occasione della seconda stagione, oltre a Paulina Chavez, ci saranno anche Brandon Grace che avrà la parte di Grey ed Éanna Hardwicke nel ruolo di Sebastian.

Confermato, invece, il cast della prima stagione: Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa.

Per ora i nuovi episodi non hanno ancora una data di uscita in streaming.

Fate: The Winx Saga racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltremondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l'amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza.