Fast X, Vin Diesel e l'inseguimento a Roma: la foto dal set

Fast X avrà, come di consueto, una serie di sequenze d'azione in auto. Tra queste ce ne sarà una girata per le strade di Roma, ed è lì che Vin Diesel ha deciso di portare i fan della saga per mostrare parte di quanto accaduto durante le riprese.

Il decimo capitolo della serie cinematografica vedrà Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua squadra di piloti di talento affrontare un nuovo cattivo, Dante, interpretato da Jason Momoa. In seguito al rilascio del trailer di Fast X, l'attore ha quindi deciso di regalare ai fan uno sguardo dietro le quinte attraverso un'immagine che lo ritrae per le strade di Roma.

L'attore non ha ovviamente rivelato molto di quanto accade durante lo scatto, ma ha rivelato che la foto è stata scattata poco prima di un ciak importante. "Momenti prima di girare un'intensa sequenza di guida per le strade di Roma... Dato che Fast è diventata una saga mondiale, abbiamo avuto la fortuna di girare in tutto il mondo. A tutti i paesi che hanno fatto parte della nostra mitologia e hanno aggiunto la loro distinta e meravigliosa cultura, diciamo grazie!".

Vin Diesel ha dunque ringraziato anche tutti i paesi in cui la saga è stata accolta nel corso degli anni.

Intanto, nonostante il trailer abbia cercato di non rivelare troppi dettagli in merito alle scene girate a Roma, secondo quanto riportato da ScreenRant la capitale d'Italia ospita uno dei più grandi set della pellicola. Le immagini rilasciate mostrano esplosioni, inseguimenti, una palla di metallo che distrugge le strade di Roma, e ancora una nuova esplosione che ferma le auto della polizia che sembrano inseguire il Dom di Vin Diesel.

Momenti di alta tensione per il decimo capitolo della saga che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 maggio. Non resta che portare avanti il conto alla rovescia in attesa di scoprire cosa succederà e come tra Dom e il suo nuovo nemico.