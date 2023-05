Fast X: perché il franchise non si è ancora concluso? Ludacris risponde alla 'domanda più idiota del mondo'

Durante un podcast recente, Ludacris ha risposto a quella che ha definito come 'la domanda più stupida del mondo': perché il franchise di Fast & Furious non si è ancora concluso?

Con Fast X attualmente in sala e con un incasso di circa 360 milioni di dollari fino ad oggi, insieme alla pianificazione di altri due film e possibili spin-off, Ludacris, uno degli attori principali della saga, ha risposto in modo molto diretto a quella che ha definito la "domanda più stupida del mondo": perché continuano a fare film di Fast & Furious?

Secondo molti critici la saga Fast & Furious avrebbe dovuto concludersi dopo la terza pellicola, almeno stando ai risultati al botteghino e alle recensioni che sono diventate progressivamente sempre più negative. Tuttavia, alcuni capitoli recenti si sono avvicinati al miliardo di dollari, una cifra che infine è stata raggiunta con il settimo film del 2015. Il seguito, Fast & Furious 8, ha anch'esso superato 1 miliardo, mentre lo spin-off Hobbs & Shaw e l'ultimo capitolo, Fast & Furious 9, hanno raggiunto entrambi la solida cifra di 700 milioni di dollari.

Fast X: Vin Diesel in un'immagine

Durante l'ultimo episodio del podcast All the Smoke, Ludacris ha dichiarato: "'Perché il franchise non si è ancora concluso?' È la domanda più idiota del mondo. Se proprio devo farlo ve lo spiego. Perché in qualsiasi settore in cui ci si trovi, che sia podcast, musica o cinema, tutto dipende dal risultato finale."

"Dipende tutto da quanto spendi rispetto a quanto guadagni. Noi stiamo facendo miliardi di dollari. Lo dico sinceramente, ci metto il cuore. Non sto cercando di vantarmi o altro. Se spendi 200 milioni per fare un film e guadagni 1 miliardo, chi ca**o ti dirà mai di smettere? Stai guadagnando 800 miliardi di dollari", ha concluso Ludacris.