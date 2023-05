Fast X: Keanu Reeves avrebbe dovuto interpretare un villain, ma l'accordo è saltati

Keanu Reeves era la prima scelta dei produttori di Fast X per uno dei ruoli da villain del film, ma l'accordo non è andato in porto.

Forte del successo della saga di John Wick, Keanu Reeves è una delle principali star d'azione di Hollywood. Logico che il team di Fast & Furious cercasse di assicurarsi la sua presenza in Fast X, come ha rivelato l'interprete di Aimes Alan Ritchson, ma Keanu ha detto di no.

Chi ha avrebbe dovuto interpretare Keanu Reeves in Fast X?

Aimes è il nuovo capo dell'Agenzia che tradisce Dominic Toretto (Vin Diesel) collaborando col sociopatico Dante Reyes. Parlando con EW, Alan Ritchson ha rivelato che quando ha ricevuto la chiamata per interpretare Aimes, lo studio voleva Keanu Reeves nel ruolo:

"È stato solo un piccolo colpo di fortuna e un buon tempismo. Stavo lavorando a un film con Hilary Swank a Winnipeg nel freddo gelido e ho ricevuto una telefonata in cui mi avvisavano che i piani con Keanu Reeves, che penso fosse originariamente destinato a recitare la mia parte, erano cambiati. Certo che prendere il suo posto non era facile".

Imprevisti sul set

Quando è arrivata l'offerta, Alan Ritchson ha rischiato di dover rinunciare a sua volta per via dei suoi impegni pregressi, ma alla fine è riuscito ad approdare sul set di Fast X:

"Fondamentalmente l'accordo era che se non ci fossero stati problemi, se non ci fosse stato lo stop per l'emergenza sanitaria o per le condizioni meteorologiche, tutto avrebbe funzionato. Due settimane dopo abbiamo ricevuto la notizia che saremmo stati colpiti dalla più grande bufera di neve nella storia di Winnipeg. La produzione è stata interrotta. È stato scoraggiante. Pensavo fosse finita prima che iniziasse, ma fortunatamente abbiamo risolto e sono stati in grado di anticipare le date... Quindi sono molto grato che abbia funzionato".

Ma i problemi non sono finiti qui, come ricorda l'attore: "Stavo ancora girando quando ho ricevuto un'altra chiamata dal produttore Jeff Kirschenbaum che aveva una nota seria nella voce. Gli ho detto, 'Oh, Dio. Qualunque cosa hai da dire, dilla e basta. Posso sopportarlo. Sono un adulto.' Lui mi ha detto, "Non lavorerai con il regista Justin Lin. E io, 'Okay... sono ancora nel film? E allora la prossima volta dillo subito'".