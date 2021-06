Fast & Furious, Vin Diesel svela quando si concluderà la saga

Il franchise di Fast & Furious ha reso noto il nome di Vin Diesel al grande pubblico. Dal momento che ogni cosa, però, giunge al termine, anche l'attore ha comunicato ai suoi fan quando si concluderà la saga in cui impersona Dom Toretto.

Fast & Furious 8: Vin Diesel e Charlize Theron in una scena del film

In occasione di un'intervista con The Associated Press, Vin Diesel ha dichiarato che la saga si concluderà dopo altri due film successivi a Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che sarà distribuito al cinema a partire dal 25 giugno. Durante il tour promozionale di presentazione del film, l'attore ha raccontato: "La volontà di Universal è quella di dare vita a un ultimo capitolo diviso in due parti. A ogni storia, d'altronde, serve una conclusione".

Nonostante questo, però, l'universo condiviso in cui è ambientato Fast & Furious continuerà a esistere grazie a nuovi episodi. Vin Diesel ha rivelato anche che, quando ha comunicato la notizia a sua figlia, ha reagito mettendosi a piangere: "Credo che questa possa essere la reazione di molte altre persone. Tutti pensano che le cose belle non debbano mai finire. Io credo che sia necessario che tutto termini".

Vin Diesel ha interpretato Dominic Toretto fin dalla prima installazione del franchise di Fast & Furious nel 2001. I film si sono trasformati in clamorosi successi di pubblico e gli ultimi due episodi hanno portato a casa più di un miliardo di dollari a testa. A recitare nel franchise sono stati anche Paul Walker, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster e Jason Statham. Nel 2019 lo spinoff Hoobs & Shaw ha debuttato nel mondo con circa 180 milioni di dollari al box office.

Fast & Furious 9 promette di essere uno dei maggiori successi della stagione grazie anche all'innesto di John Cena nel cast. A proposito della conclusione della saga, il regista Justin Lin ha raccontato: "Mi sono incontrato con Vin Diesel e abbiamo capito che è necessario chiudere presto il franchise. Questa saga ha un'anima autentica. Stiamo provando a riprogrammare tutto per comprendere come chiudere al meglio!".