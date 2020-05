Fast & Furious, stasera su Italia 1 il primo capitolo della saga

Fast & Furious è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:30, una serata adrenalinica che terrà incollati davanti al televisore gli amanti dell'omonimo franchise, iniziato con questa pellicola nel 2001, e che nel 2020 vedrà arrivare sullo schermo il nono capitolo della saga.

Brian O'Conner è un agente della polizia di Los Angeles che decide di infiltrarsi in un giro di gare clandestine quando deve indagare su delle rapine ad alcuni autotreni. I testimoni hanno riferito che i ladri usano le Honda Civic nere, Brian decide quindi di guadagnarsi la fiducia di Toretto, organizzatore di gare clandestine, salvandolo da una retata della polizia. Molto presto Brian finisce per innamorarsi di Mia, la sorella di Toretto.

Fast and Furious: 11 cose che (forse) non sapete sul primo film della saga

Il film è stato diretto da Justin Lin. Protagonisti della pellicola sono Vin Diesel, che interpreta il criminale Dominic Toretto e Paul Walker, che è il poliziotto infiltrato Brian O'Conner, mentre Jordana Brewster è Mia, sorella del criminale, per la quale Brian perde la testa. Fast and Furious ha ottenuto 5 nomination agli MTV AWARDS del 2002 vincendo il premio per la migliore performance di gruppo assegnato a Vin Diesel e Paul Walker. Questa pellicola ha dato il via ad una delle saghe più longeve del cinema che vanta ben 10 capitoli, compresi due che usciranno nel 2020 e nel 2021, e uno spin-off, uscito nel 2019.