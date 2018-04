Fast & Furious: Netflix ordina la serie animata ispirata al franchise

Il mondo di Fast and Furious - Solo parti originali si espanderà con una serie animata di cui Netflix ha ordinato la produzione. Il progetto è frutto dell'accordo stretto con la DreamWorks Animation Television.

Il protagonista dello show sarà il giovane Tony Toretto, cugino di Dom, che viene reclutato da un'agenzia governativa insieme ai suoi amici per infiltrarsi in alcune gare automobilistiche che vengono sfruttate per nascondere le attività di un'organizzazione criminale che vuole conquistare il mondo.

Netflix, in un comunicato, ha espresso il proprio entusiasmo per i progetti realizzati insieme alla DreamWorks Animation, studio che può sfruttare i marchi della Universal per dare vita a nuovi show originali. Tim Hedrick, autore della serie Voltron: Legendary Defender, e il produttore Bret Haaland saranno coinvolti come showrunner e produttori esecutivi in collaborazione con Vin Diesel, Neal Moritz e Chris Morgan.

I lungometraggi hanno incassato in totale 5 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo, in attesa del prossimo capitolo che debutterà nei cinema americani nel luglio 2019.