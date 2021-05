Fast & Furious: Michelle Rodriguez ha chiesto di riscrivere la sceneggiatura per evitare che fosse sessista

Michelle Rodriguez ha svelato di aver chiesto agli sceneggiatori di Fast & Furious di riscrivere lo script dei film della saga per evitare che fossero sessisti.

Nel giugno 2017 l'attrice aveva scritto sui social media che avrebbe abbandonato il franchise se non avesse iniziato a mostrare "un po' di amore" nei confronti dei personaggi femminili e il magazine Entertainment Weekly ha ora svelato dei retroscena sulla situazione.

Jordana Brewster, parlando della saga action di Fast and Furious, ha raccontato parlando di Letty, la fidanzata di Dominic Toretto: "Quando Michelle Rodriguez ha letto il suo ruolo ha detto 'No, non interpreterò questo personaggio'. E poi l'ha cambiato completamente, è passato dall'essere una fidanzata "trofeo" a questo personaggio ricco di sfumature".

Michelle ha quindi aggiunto parlando della richiesta di modificare la sceneggiatura: "Per loro rendersi conto che la vita nelle strade non funziona così è stato un modo per avvicinarsi alla realtà. Non hai una relazione con un uomo solo perché è affascinante, c'è una gerarchia. Il tizio bello può essere picchiato da quello con cui stai uscendo? E se viene sconfitto allora non lo frequenteresti. Perché dovresti perdere il tuo posto nella gerarchia? Per mantenere la storia vicina alla realtà ho dovuto insegnare agli autori qualcosa: 'So che siete sceneggiatori hollywoodiani, ma se volete essere realistici la vita funziona realmente in questo modo e non sarò una prostituta di fronte a milioni di persone, quindi me ne andrò dal cast se non cambiate questi dettagli'. E hanno capito come risolvere la situazione".

Il produttore Neal H. Moritz si è reso conto che tutti i personaggi erano stati ideati da sceneggiatori di sesso maschile, rendendo quindi i consigli di Michelle Rodriguez particolarmente utili: "Avere quella prospettiva femminile e provare realmente a immergersi in quel mondo è stato davvero bello. Volevamo che tutti si sentissero in una posizione di potere a prescindere dalle origini etniche o dal genere, a noi non importa".

Michelle Rodriguez ha quindi concluso: "Mi ricordo di aver lottato per avere un momento in cui Letty viene coinvolta in una rissa perché non credo che sarebbe rimasta ferma a osservare la situazione, senza lasciarsi coinvolgere. Non funziona in quel modo dove sono cresciuta".