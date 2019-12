Fast & Furious 9, Vin Diesel ha visto il trailer ed è rimasto senza parole!

Cresce l'attesa per Fast & Furious 9: Vin Diesel ha appena visto il trailer ed è rimasto letteralmente senza parole e non vede l'ora di mostrarlo ai fan.

Il trailer di Fast & Furious 9 ha lasciato Vin Diesel senza parole, tanto da aver avuto l'impellente necessità di parlarne immediatamente con il regista. Così ha raccontato l'attore ai The Game Awards, dove è arrivato con la storica co-protagonista del film Michelle Rodriguez. Sebbene non abbia dato ulteriori dettagli è possibile che, al di là delle ovvie motivazioni pubblicitarie ci possa essere qualcosa in più rispetto alle ormai classiche sequenze di azione con le auto.

Vin Diesel è apparso sinceramente entusiasta da queste prime immagini di Fast & Furious 9: "Ho appena visto il trailer ieri. E stavo dicendo a Michelle Rodriguez che anche a lei farà uscire di testa e ho pensato che avrei dovuto dirlo anche a voi ragazzi. Sono rimasto senza parole così da voler vedere letteralmente Justin Lin e cenare con lui immediatamente. Ero senza parole. Non vedo l'ora che voi ragazzi lo vediate".

Tra le ipotesi circolate in questi mesi c'è la possibilità che questo film possa segnare il ritorno di Brian O'Conner, interpretato dal compianto Paul Walker, magari presente in alcune scene grazie all'utilizzo della CGI. Diesel aveva infatti postato una foto online in cui era insieme al fratello di Paul Walker, Cody, con una didascalia in cui si leggeva: "C'è qualcosa di speciale che accade ogni volta che Cody viene a trovarci durante la produzione. Rendiamo sempre orgoglioso Pablo!".

In passato i fratelli Walker si erano, infatti, prestati a sostituire Paul sullo schermo per completare le riprese di Fast & Furious 7, uscito poi postumo, pochi mesi dopo la tragica morte dell'attore. Il trailer di Fast & Furious 9 uscirà a gennaio e la data precisa sarà comunicata a giorni.