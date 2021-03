Fast & Furious 9 - The Fast Saga: la data di uscita al cinema in Italia è ufficiale

Fast & Furious 9 - The Fast Saga ha una data di uscita in Italia: il 12 luglio 2021 il nuovo film diretto da Justin Lin arriverà nei cinema del nostro Paese, come ha comunicato via social la Universal.

"Solo al cinema" recita il post della casa di produzione ma è naturale che, nonostante l'ottimismo, la prudenza resta ancora molta visto l'andamento altalenante delle campagne vaccinali e di conseguenza del virus.

E d'altronde Fast & Furious 9 - The Fast Saga sarebbe dovuto arrivare nelle sale di tutto il mondo già alla fine del 2020. L'impossibilità aveva spinto la Universal a fissare il nuovo debutto, negli Stati Uniti, al 28 maggio 2021, salvo poi decidere di aspettare ancora un mese. Il 25 giugno 2021 è il giorno designato per l'arrivo nelle sale americane della nona pellicola della saga a tutta velocità, pochi giorni dopo anche il pubblico italiano potrà tuffarsi nella nuova avventura di Dom Toretto.

Fast & Furious 9: il character poster di Vin Diesel

In Fast & Furious 9 - The Fast Saga Dom Toretto, il protagonista interpretato da Vin Diesel, starà conducendo una vita tranquilla con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, pur essendo consapevoli che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Una minaccia costringerà quindi Dom a confrontarsi con i peccati del passato se vuole salvare chi ama. La sua crew unirà le forze per interrompere un piano in grado di distruggere il mondo portato avanti dall'assassino più preparato e il guidatore più bravo che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello di Dom, Jakob (John Cena). I protagonisti compieranno un viaggio intorno al mondo che li porterà da Londra a Tokyo, dall'America Centrale a Edimburgo, senza dimenticare un bunker segreto in Azerbaijan e le strade di Tbilisi.

Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.