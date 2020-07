Fast & Furious - Solo parti originali: Gal Gadot, una "soldatessa" nel suo film d'esordio

Gal Gadot esordì in America con Fast & Furious - Solo parti originali prima di recitare nel franchise di Wonder Woman che l'ha resa una superstar di livello internazionale.

Prima che Wonder Woman trasformasse Gal Gadot nella superstar che tutti oggi conosciamo, l'attrice apparve in Fast & Furious - Solo parti originali, suo film d'esordio, nei panni di Gisele Yashar. Il personaggio di Gadot venne presentato nel 2009 come una aggiunta al team di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel.

Il regista del film, a quanto pare, scelse di affidare il ruolo alla Gadot a causa della sua precedente esperienza militare e per questo motivo l'attrice scelse di portare a termine tutti i suoi stunt durante le riprese, senza ricorrere all'utilizzo di controfigure.

Sfortunatamente le reazioni al personaggio sono state contrastanti: alcuni critici hanno elogiato la natura e la rappresentazione della performance della Gadot, mentre altri hanno ritenuto irrealistico il personaggio Yashar e questo ha danneggiato la reputazione del franchise, già noto per la sua scarsa considerazione, dal punto di vista narrativo, nei confronti dei personaggi femminili.

Si dice che il personaggio di Gal Gadot potrebbe tornare in Fast & Furious e, considerando il riconoscimento che ora vanta l'attrice, non dovrebbe sorprendere il fatto che la Univeral Pictures abbia pensato nuovamente a lei, specialmente dopo l'enorme successo di Wonder Woman. Il nuovo capitolo della saga, Wonder Woman 1984, probabilmente uscirà con un ulteriore ritardo anche se lo studio cinematografico spera di poter distribuire la pellicola nelle sale nelle date stabilite.