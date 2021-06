Fast & Furious 9 sarà Cannes 2021 con proiezione sulla spiaggia

Fast & Furious 9 è il "misterioso" blockbuster che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2021 con una proiezione speciale in spiaggia. Dopo un anno di pausa, per ragioni legate all'emergenza sanitaria, la kermesse francese si terrà dal 6 al 17 luglio.

Locandina di Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Come riportato da Variety, Thierry Fremaux aveva parlato in precedenza di un "blockbuster planetario" che sarebbe stato mostrato in anteprima alla prossima edizione del Festival di Cannes. Ebbene, quel film sarà proprio Fast & Furious 9 - The Fast Saga, il nuovo episodio del franchise con Vin Diesel come protagonista. Il cast non dovrebbe essere presente e il blockbuster sarà presentato nel corso di una proiezione pubblica sulla spiaggia di Cannes.

La presenza di un "misterioso" blockbuster è stata annunciata lo scorso 3 giugno, quando Thierry Fremaux ha presentato ufficialmente il programma della nuova edizione di Cannes 2021. Durante la mostra del cinema, saranno presentati i nuovi film di Nanni Moretti, Wes Anderson, Sean Penn, Oliver Stone, Todd Haynes, Tom McCarthy e Sean Baker.

La Palma d'Oro nel corso della prossima edizione del Festival di Cannes sarà assegnata a Jodie Foster. La serata di apertura, invece, vedrà come protagonista l'anteprima mondiale di Annette, il nuovo film diretto da Leos Carax e interpretato da Adam Driver e Marion Cotillard. La giuria ufficiale del concorso sarà presieduta da Spike Lee