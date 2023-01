Fast & Furious 9, su Prime Video in streaming da oggi

Fast & Furious 9, l'ultimo sequel del 2021 con Vin Diesel, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 11 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Dopo i fatti narrati nel capitolo precedente, ritroviamo Dominic "Dom" Toretto con nuovi propositi rispetto a come lo abbiamo conosciuto: adesso, egli pensa solo a condurre un'esistenza pacifica con Letty e il figlio Brian. Tutto cambierà quando, in maniera prorompente, arriverà sulla scena Jakob, suo fratello minore. Oltre ad essere un pilota di grande capacità, egli è un cinico assassino e un ladro spietato. Sta organizzando un complotto su scala internazionale, e promette di sconvolgere gli equilibri che con fatica erano stati costruiti.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Vin Diese in un primo piano

Per fermarlo, Dom dovrà nuovamente scendere in campo, ricomponendo la sua squadra e chiudendo i conti in sospeso con il passato. La saga giunge dunque a una nuova svolta. Nonostante i numerosi film già realizzati, questo franchise ha dimostrato di saper trovare ogni volta nuove idee in grado di rivitalizzare le storie che coinvolgono tutti gli apprezzati personaggi. Questo capitolo darà delle risposte a domande che i fan di tutto il mondo si erano posti a più riprese. Così, tematiche come la paternità, la fratellanza e il tradimento verranno nuovamente esplorate, con un tocco assolutamente inedito.