Fast & Furious 9: la data di uscita slitta di un altro mese

La data di uscita nelle sale americane di Fast & Furious 9 è slittata di un altro mese dopo il posticipo subito da No Time To Die.

Fast & Furious 9 ha subito un ulteriore posticipo dopo lo slittamento della distribuzione di No Time To Die e la nuova data di uscita è il 28 maggio 2021.

Inizialmente il nono capitolo dell'adrenalinica saga era stato programmato per un'uscita nelle sale a Pasqua, ma si è deciso di evitare la sovrapposizione con il venticinquesimo capitolo cinematografico della storia di James Bond.

In Fast & Furious 9 - The Fast Saga Dom Toretto, il protagonista interpretato da Vin Diesel, starà conducendo una vita tranquilla con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, pur essendo consapevoli che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Una minaccia costringerà quindi Dom a confrontarsi con i peccati del passato se vuole salvare chi ama. La sua crew unirà le forze per interrompere un piano in grado di distruggere il mondo portato avanti dall'assassino più preparato e il guidatore più bravo che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello di Dom, Jakob (John Cena).

I protagonisti compieranno un viaggio intorno al mondo che li porterà da Londra a Tokyo, dall'America Centrale a Edimburgo, senza dimenticare un bunker segreto in Azerbaijan e le strade di Tbilisi.

Più di un membro del cast, inoltre, ha accennato alla possibilità che ci siano delle sequenze ambientate nello spazio. Michelle Rodriguez, durante un programma radiofonico, aveva ad esempio dichiarato: "Oh, no, come lo sapete? Ecco cosa succede quando un film non esce. La gente comincia a parlare, ma nessuno avrebbe dovuto saperlo. Non sono andata nello spazio, non sono stata abbastanza fortunata, ma abbiamo una sceneggiatrice che ha mostrato di amare molto i personaggi femminili. Grazie a... Justin Lin. Siamo stati in grado di dare più attenzione alle ragazze presenti nel film, e spero che questo trapeli dal prodotto finale."

Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.

La regia è stata affidata ancora una volta a Justin Lin.