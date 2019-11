Fast & Furious 9: Paul Walker tornerà in digitale nel film?

Fast & Furious 9 potrebbe riportare in scena il personaggio interpretato da Paul Walker, Brian O' Conner, obbligando quindi i produttori a utilizzare le nuove tecnologie digitali per riportare virtualmente in vita l'attore, scomparso tragicamente sei anni fa.

La star, morta in un incidente automobilistico nel 2013, era comunque apparsa in Fast & Furious 7 grazie al lavoro compiuto da WETA Digital sfruttando la collaborazione dei fratelli di Paul Walker, Caleb e Cody Walker, per girare alcune sequenze poi modificate per permettere di avere un lieto fine per il personaggio di Brian.

Secondo alcune indiscrezioni condivise online, l'adrenalinico franchise prevederebbe la presenza sul set di una controfigura per Paul Walker. Per ora le notizie non hanno alcuna conferma e potrebbero rivelarsi infondate o lo studio potrebbe essere realmente al lavoro per girare un flashback o una breve apparizione di Brian.

Nel cast di Fast & Furious 9, nono capitolo del franchise ci sarà nuovamente Vin Diesel nel ruolo del protagonista e nel cast ci saranno anche John Cena e Michael Rooker. Già alcuni mesi fa si era parlato di una possibile apparizione di Paul dopo un post condiviso online e l'avvistamento di Cody Walker sul set dell'atteso progetto.