Fast & Furious 9: il nuovo teaser tutto azione con John Cena

Tra i trailer e le anticipazioni andate in onda durante il 54° Super Bowl, fa capolino il nuovo teaser di Fast & Furious 9, in cui John Cena interpreta Jakob, l'inatteso fratello criminale del protagonista Dom, ovvero Vin Diesel, come rivelato in una precedente clip dal film. Invece di approfondire la relazione problematica all'interno della famiglia Toretto, le immagini inedite sono un concentrato di azione e stunt spettacolari, l'ideale per il pubblico pieno di adrenalina della partita.

Nel nuovo promo di Fast & Furious 9 - The Fast Saga viene rivelata agli spettatori l'esistenza di Jakob Toretto, fratello di Dom dalla lunga carriera criminale. Il personaggio affidato a John Cena viene definito un ladro, assassino e guidatore spericolato provetto, e fin da subito viene stabilito che Dominic non è affatto felice di vederlo.

Paradossalmente, la comparsa del fratello segreto non è neanche la rivelazione più sconcertante, dato che tornano a fare la loro comparsa anche altri membri della famiglia estesa come Letty (Michelle Rodriguez) e personaggi dati per morti come il Han Seoul-Oh interpretato da Sung Kang, che era stato fatto fuori nel 2006 in Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Nel teaser lanciato al Super Bowl per Fast & Furious 9, vediamo Dom che si sistema nella fattoria di famiglia e poi si passa all'azione: inseguimenti, camion ribaltati e un salto in macchina da una scogliera con il solo supporto di un cavo d'acciaio. Pare quindi che al momento non ci sia spazio per l'approfondimento del rapporto tra il protagonista e il nuovo arrivato con il volto di John Cena, ma è anche comprensibile dato il contesto in cui la clip è stata trasmessa. Gli intrighi della famiglia Toretto verranno sicuramente sviscerati al meglio quando il film vedrà ufficialmente la luce, il 22 maggio 2020.