Fast & Furious 9: Michelle Rodriguez conferma il ritorno dopo l'ingaggio di una sceneggiatrice

Il franchise di Fast & Furious sarà più femminile, Michelle Rodriguez ha confermato il ritorno in Fast & Furious 9 dopo l'ingaggio di una sceneggiatrice nella saga.

Fast & Furious 8: Michelle Rodriguez in una scena del film

Tempo fa Michelle Rodriguez aveva minacciato di abbandonare Fast & Furious per via della poca considerazione nei confronti del personaggi femminili e per la mancanza di donne dietro la macchina da presa. Finora Fast & Furious non aveva mai avuto né una regista né una sceneggiatrice nel tema, ma adesso la musica sta per cambiare.

Secondo Bloomberg, Michelle Rodriguez ha ufficializzato il ritorno nel ruolo di Leticia "Letty" Ortiz in Fast & Furious 9 in concomitanza con l'arrivo di una sceneggiatrice.

"Sentivo come se non ci fossero voci femminili nel franchise. Dobbiamo evolverci con i tempi, non dobbiamo rimanere bloccati nel passato" ha dichiarato l'attrice.

Michele Rodriguez interpreta il personaggio di Letty fin dal 2001, quando il franchise è nato. Il regista Justin Lin farà ritorno dietro la macchina da presa per Fast & Furious 9 e Fast & Furious 10. Al momento non è stato rivelato il nome della sceneggiatrice che si unirà al team.

L'8 agosto arriverà nei cinema Fast & Furious - Hobbs & Shaw, primo spinoff del franchise incentrato sul personaggio di The Rock.