Fast & Furious 9: Ludacris conferma la presenza di scene ambientate nello spazio?

Fast & Furious 9 potrebbe avere delle scene ambientate nello spazio, almeno secondo quanto dichiarato da Ludacris, uno dei protagonisti dell'adrenalinico franchise cinematografico.

L'attore ha parlato di questa possibilità durante un'intervista rilasciata a The Jess Cagle Show.

Dopo una battuta legata alle situazioni sempre spettacolari e sopra le righe della saga di Fast and Furious, sostenendo che ora i protagonisti potrebbero andare nello spazio, Ludacris ha dichiarato: "Hai appena detto qualcosa di davvero importante. Direi che sei realmente intuitiva perché hai detto qualcosa di giusto, ma non rivelerò nulla".

Ludacris non ha quindi confermato a voce che ci sarà una sequenza ambientata nello spazio in Fast & Furious 9 - The Fast Saga, tuttavia la sua espressione sembra sostenere concretamente questa ipotesi.

Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.

La regia è stata affidata a Justin Lin e il film arriverà il 2 aprile 2021 negli Stati Uniti,