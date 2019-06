Fast & Furious 9: John Cena fa ufficialmente parte del cast!

Fast & Furious 9 avrà nel suo cast l'attore John Cena, come aveva anticipato Vin Diesel nel mese di aprile con un post condiviso sui social.

Universal ha ora confermato ufficialmente la notizia relativa al casting dopo aver raggiunto l'accordo con la star.

I produttori del nono capitolo del franchise action non hanno voluto rivelare i dettagli del ruolo affidato a John Cena, anticipando solamente che avrà un ruolo "da duro".

Fast & Furious 9 potrà contare su una sceneggiatura scritta da Dan Casey, basata su un'idea di Justin Lin.

Le riprese del nuovo sequel inizieranno nelle prossime settimane in vista di una distribuzione nelle sale americane prevista per il 22 maggio 2020. Tra i produttori del progetto ci sarà anche la star Vin Diesel tramite la sua One Race Films e Lin per conto di Perfect Storm Entertainment.

Cena, recentemente, ha recitato nella commedia intitolata Giù le mani dalle nostre figlie, in cui aveva il ruolo di un padre alle prese con una difficile situazione causata dalla figlia adolescente.

Fast & Furious 9: tutto quello che sappiamo sul film