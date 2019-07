Fast & Furious 9: dopo l'incidente, la controfigura di Vin Diesel è in coma

Dopo l'incidente occorso ieri sul set di Fast & Furious 9, si è appreso che la controfigura di Vin Diesel è in coma. A darne notizia sono stati i familiari della stessa vittima.

Lui si chiama Joe Watts, ha alle spalle una certa esperienza come stuntman ed era sul set di Fast & Furious 9 come controfigura di Vin Diesel. Al momento della terribile caduta - un volo di circa 9 metri - vicino a lui c'era anche l'attore che, come riportato da diverse fonti che hanno assistito alla scena, è scoppiato in lacrime, in evidente stato di shock. L'incidente pare sia stato causato da un cavo che avrebbe dovuto trattenere lo stuntman dalla caviglia, ma nel momento peggiore si sarebbe spezzato, causando la terribile caduta e la grave lesione alla testa.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12:00 di ieri sul set inglese del film, che è stato subito chiuso dalla polizia perchè considerato a tutti gli effetti una scena del crimine. Un insider ha aggiunto che l'accaduto, accompagnata da urla e pianti dei presenti, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza, e che il filmato è stato consegnato ai poliziotti per le indagini. Gli intervistati hanno parlato di un Vin Diesel: "completamente scioccato. È accorso immediatamente per vedere cosa fosse successo: aveva un'espressione indescrivibile, continuava a sbattere le palpebre come se non credesse ai suoi occhi, ma naturalmente aveva capito cos'era successo". I presenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi che hanno trasportato Joe Watts nel vicino Royal London Hospital, dove al momento è in coma farmacologico, assistito dai suoi familiari che, per ironia della sorte, erano stati invitati proprio ieri ad assistere alle riprese.