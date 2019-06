Fast & Furious 9: pioggia di foto e video dal primo giorno di set

Cast di Fast & Furious 9 scatenato il primo giorno di set, vista la quantità di foto e video condivisi da Vin Diesel e dalle altre star.

Le riprese di Fast & Furious 9 hanno preso il via ieri a Londra e il cast ha condiviso il momento felice con i fan postando foto e video dal set. Vin Diesel, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges e Michelle Rodriguez, tutti confermati insieme alla collega Jordana Brewster, si sono sbizzarriti sui social celebrando il ritorno al lavoro.

Vin Diesel ha postato su Instagram un video insieme alla collega Michelle Rodriguez, che interpreta la moglie di Dom Toretto, Letty Ortiz, svelando che questo lavoro, dopo tante difficoltà produttive, "sembra un miracolo". Anche il regista Justin Lin, tornato al posto comando dopo qualche anno, ha celebrato il "ritorno a casa" sui social.

Per il momento l'unica a non aver postato nessuna immagine dal set è Jordana Brewster, ma Vin Diesel in persona aveva confermato il suo ritorno nel franchise a fine 2017. In più di recente l'attrice ha postato una foto che la vede rilassata ad Hyde Park, Londra, in attesa del resto del cast.

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema il 22 maggio 2020.