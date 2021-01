Fast & Furious 9: Dwayne Johnson sulle ipotesi che ci saranno scene ambientate nello spazio

Fast & Furious 9 avrà tra i suoi protagonisti Dwayne Johnson che, in una recente intervista, ha accennato alle teorie che i protagonisti nel film si ritrovino persino nello spazio.

Dopo il posticipo reso necessario dalla chiusura delle sale cinematografico in tutto il mondo, l'uscita del lungometraggio è slittata di un anno, in Italia arriverà il 28 maggio, e il cast sta cercando di mantenere in tutti i modi la segretezza riguardante la trama.

Dwayne Johnson, intervistato da EW, ha ora dichiarato: "Nessuno spoiler qui!".

L'attore ha però ammesso un piccolo dettaglio riguardante la produzione di Fast & Furious 9 - The Fast Saga: "Dirò che Justin Lin è uno di quei registi che pensano in modo originale. Non escluderei nulla con lui e userà fino in fondo tutto ciò che è plausibile incorporare nella storia".

Le ipotesi dei fan sulla presenza di alcuni momenti della storia ambientati nello spazio erano state alimentate dalle dichiarazioni di Ludacris durante un'intervista a Jess Cagle che aveva accennato all'ipotesi che il prossimo capitolo della saga fosse Fast & Furious: In Space: "Hai appena detto qualcosa di davvero importante. Dirò che sei davvero intuitivo perché hai detto qualcosa di giusto, ma non dirò nulla".

Michelle Rodriguez aveva aggiunto poco dopo: "Come lo avete scoperto? Vedete cosa succede? Le persone iniziano a parlare dietro le scene. Quando un film non esce e lo si dimentica, le cose escono. Nessuno doveva saperlo!".

In Fast & Furious 9 - The Fast Saga Dom Toretto, il protagonista interpretato da Vin Diesel, starà conducendo una vita tranquilla con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, pur essendo consapevoli che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Una minaccia costringerà quindi Dom a confrontarsi con i peccati del passato se vuole salvare chi ama. La sua crew unirà le forze per interrompere un piano in grado di distruggere il mondo portato avanti dall'assassino più preparato e il guidatore più bravo che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello di Dom, Jakob (John Cena).

I protagonisti compieranno un viaggio intorno al mondo che li porterà da Londra a Tokyo, dall'America Centrale a Edimburgo, senza dimenticare un bunker segreto in Azerbaijan e le strade di Tbilisi.

Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.

La regia è stata affidata ancora una volta a Justin Lin.