Fast & Furious 6: la faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson e il mistero della scena in CGI

Una scena chiave di Fast and Furious 6 che vede protagonisti The Rock e Vin Diesel è stata portata all'attenzione del web poiché darebbe l'impressione di essere stata realizzata in CGI.

Negli ultimi anni la faida tra le star di Fast and Furious Vin Diesel e Dwayne Johnson ha certamente generato parecchio interesse, ma è possibile che questo abbia influenzato anche le riprese dei film al punto dal girare un'importante scena con l'aiuto della CGI?

Per quanto poco si possa sapere effettivamente poco sull'argomento, e tenendo in conto anche le probabili esagerazioni dei media al riguardo, le tese interazioni e occasionali frecciatine tra i due popolarissimi attori a seguito della loro collaborazione sul set della celebre saga non sono passate inosservate, e c'è chi si chiede se la poca simpatia che sembra scorrere tra di loro non abbia avuto ripercussioni anche sugli stessi film, in particolare sulla scena conclusiva di Fast & Furious 6.

Come riportato da AV Club, infatti, qualcuno avrebbe sollevato un'interessante questione in merito alla realizzazione dello scambio di battute tra Diesel e Johnson: guardando il video (precisamente dal minuto 2.34) potrebbe sembrare che i due attori non si trovino realmente l'uno accanto all'altro durante la scena, facendo dunque pensare che uno dei due possa essere stato aggiunto in un secondo momento grazie agli effetti speciali.

Vero è che, anche se fosse, non è detto che il motivo alla base della scelta debba per forza essere quello. Ma non sarebbe certo la prima volta che si verificasse una cosa del genere (accadde ad esempio, per la serie tv The Good Wife con Archie Panjabi e Julianna Margulies).

Voi che dite? È solo una suggestione, o pensate che Vin Diesel e Dwayne Johnson abbiano girato davvero questa scena di Fast & Furious 6 a distanza?