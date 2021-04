Chi sono i fratelli di Paul Walker, Caleb e Cody

Paul Walker ha due fratelli, Caleb e Cody, e due sorelle, Ashley e Amy, di cui si sa ben poco. Al fine di portare a termine la produzione di Fast & Furious 7 i due fratelli dell'attore hanno accettato di prendere il suo posto sul set fino alla fine delle riprese. Il volto e la voce di Walker sono stati aggiunti in seguito grazie alla computer grafica.

Cody Walker

Una foto di Cody Walker

Cody Beau Walker è nato il 13 giugno 1988 a Los Angeles, si è laureato all'università medica ma, sognando di diventare un attore come Paul ha deciso di iniziare a lavorare come stuntman. Cody ha interpretato un cameo in un film a basso budget prima di diventare la controfigura del fratello nel settimo capitolo del franchise di Fast & Furious.

Nel 2016 Cody ha recitato come marinaio nel dramma storico militare USS Indianapolis in cui ha avuto l'incredibile onore di recitare al fianco di una star di livello mondiale: Nicolas Cage. Cody continua a portare avanti anche gli affari di suo fratello ed è il capo di Reach Out Worldwide, organizzazione non a scopo di lucro.

Paul aveva fondato questa organizzazione che aiuta i soccorritori ad ottenere l'ingresso a zone colpite da calamità in tutto il mondo, dopo gli orribili terremoti di Haiti nel 2010, che avevano causato la morte di migliaia di persone. Il 15 agosto 2015 Cody ha sposato la fidanzata di lunga data Felicia Knox.

Caleb Walker

Una foto di Caleb Walker

Caleb Michael Walker, proprio come le sorelle e il resto della famiglia, rimane ancora un mistero assoluto per la stampa. Caleb, in qualità di attore, ha recitato soltanto in Fast & Furious 7, in seguito alla morte del fratello, e in un cortometraggio intitolato The Ultimate Sacrifice. Il fratello di Paul Walker è sposato con Stephanie Branch, è un appassionato di pesca e, come i suoi fratelli, è attivamente coinvolto nel mondo della beneficenza.