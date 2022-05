Fast & Furious 10: Scott Eastwood ritornerà nella saga

Scott Eastwood ritornerà nel cast della saga di Fast & Furious in occasione del decimo capitolo della storia.

L'attore è solo il più recente dei nomi prestigiosi coinvolti nel progetto le cui riprese si sono svolte anche a Roma.

In Fast X, ovvero il decimo film di Fast & Furious, Scott Eastwood riprenderà il ruolo di Little Nobody, il braccio destro di Mr Nobody interpretato da Kurt Russell, che aveva aiutato Dominic Toretto (Vin Diesel) a rintracciare la cyberterrorista Cipher (Charlize Theron) nell'ottavo film, distribuito nel 2017.

Attualmente non è stata confermata la presenza di Russell tra gli interpreti.

Nel cast del film ci saranno Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson Jason Momoa, Charlize Theron, Brie Larson, Alan Ritchson, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Daniela Melchior, Jordana Brewster, Sung Kang, Ludacris e Cardi B.

Alla regia ci sarà Louis Leterrier che ha raccolto l'eredità di Justin Lin, rimasto coinvolto solo come co-sceneggiatore in collaborazione con Dan Mazeau.