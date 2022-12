Fast and Furious 10: Gal Gadot tornerà nei panni di Gisele?

La Gisele di Gal Gadot tornerà "in vita" per partecipare a Fast & Furious 10? Nuove indiscrezioni sembrano suggerirlo.

Alcune recenti indiscrezioni sembrano suggerire il ritorno di Gisele, personaggio interpretato da Gal Gadot, in Fast & Furious 10. L'unico problema risiede nel fatto che questo personaggio è deceduto nei film precedenti, innescando anche una serie di sviluppi importanti. Ne saranno davvero capaci?

Fast & Furious 6: Gal Gadot in una scena d'azione del film

Nel franchise di Fast and Furious non sarebbe la prima volta che un personaggio creduto morto ritorna "in vita", partecipando alle avventure successive. Lo abbiamo già visto con Han (Sung Kang) e la sua "morte non morte" dalle mille sfumature segrete, e a quanto pare potrebbe riaccadere anche in Fast & Furious 10.

A riportare quest'informazione è stato il sito The Direct dicendo che Gal Gadot riprenderà il ruolo di Gisele nel prossimo film della saga. Oltre a questo non ci sono dettagli aggiuntivi sul "come" avverrebbe una svolta del genere.

Fast X ha un budget ultra milionario, potrebbe essere il quarto film più costoso di sempre

Per adesso non conosciamo ancora nulla riguardo alla storia di Fast & Furious 10, se non le nuove conferme interne al cast come Daniela Melchior, Brie Larson, Alan Ritchson, Rita Moreno e Jason Momoa, e alcuni ritorni dal passato: Charlize Theron e Scott Eastwood. Il film è atteso nei cinema a maggio dell'anno prossimo.