Fast & Furious 10: gli abitanti di Los Angeles furiosi per via delle pericolose corse automobilistiche

I fan della saga di Fast and Furious hanno già lanciato il conto alla rovescia per l'arrivo al cinema del nuovo capitolo, Fast & Furious 10, la cui lavorazione avrebbe però mandato su tutte le furie gli abitanti di Los Angeles, in particolare dello storico quartiere Angelino Heights, che hanno denunciato la pericolosità delle scene di inseguimento tra auto.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Vin Diesel in una sequenza

Fin dal debutto nel 2001, i fan di Fast and the Furious si sono recati in pellegrinaggio ad Angelino Heights per ammirare Bob's Market, il negozio di proprietà della famiglia di Dominic Toretto (Vin Diesel) nel film e la pittoresca casa vittoriana del personaggio.

Ma i fan della saga non si accontentano di un semplice selfie. Quasi ogni notte, gli appassionati di auto girano ad alta velocità davanti al negozio oltre a gareggiare in tutta l'area a ovest di Downtown.

I residenti che affrontano il rumore costante e le strade poco sicure per via dei sedicenti corridori sono talmente esasperati da aver pianificato una manifestazione di protesta durante le riprese di Fast & Furious 10. La protesta arriva quando la rabbia per gli effetti delle corse su strada è ai massimi livelli in città. Nel frattempo, le vittime del traffico e i decessi dei pedoni sono saliti alle stelle, spesso causati da guida spericolata e eccesso di velocità. È diventata un'epidemia a Los Angeles e nell'intero paese: i decessi per incidenti stradali negli Stati Uniti sono aumentati del 21% nei primi tre mesi del 2022 rispetto al 2020.

Fast & Furious 10, Jason Momoa anticipa i dettagli sul suo villain: " Eccentrico e androgino"

Un avviso delle riprese di FilmLA ricevuto dai membri della comunità indica che Fast & Furious 10 si girerà venerdì 26 agosto dalle 9:00 alle 2:00 davanti alla casa dei Toretto in Kensington Road, con "attività simulata dei servizi di emergenza, fotografia aerea, acqua sulla strada e fumo atmosferico". Secondo un portavoce di FilmLA, che è responsabile dei permessi per le riprese di film a Los Angeles, un permesso di ripresa non è stato ancora finalizzato, ma i bollettini sono stati forniti alla comunità dall'ufficio.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Michelle Rodriguez e Vin Diesel in una scena del film

"Se le riprese di questo film proseguiranno ad Angelino Heights organizzeremo una protesta e inviteremo molti giornalisti e telecamere a filmarci mentre protestiamo per le riprese del film tutto il giorno e la notte", si legge in un'e-mail ottenuta da Variety da un residente del consiglio comunale di Los Angeles. "Terremo questa protesta per onorare le 178 persone che sono state uccise dai pirati della strada a Los Angeles e per svergognare la Universal per il loro insensibile disprezzo per questa epidemia mortale di corse su strada che i loro film hanno iniziato e continuano a promuovere". Al momento Universal non ha commentato la notizia della protesta.

Parlando con Variety, diversi residenti di Angelino Heights hanno spiegato che il loro problema con Fast and Furious ha meno a che fare con le riprese del film in sé che con l'impatto che i film hanno sul quartiere durante tutto l'anno.

Hellen Kim e Robert Howard, una coppia sposata che vive vicino al Bob's Market, affermano che l'area all'aperto di fronte al negozio attira i corridori che si esercitano con i burnout e fanno rombare i motori creando rumore e fumo. Sebbene la città abbia posto alcuni dissuasori nell'area, molti degli automobilisti si sono semplicemente spostati in una strada vicina o continuano ad aggirare le barriere. E quando lo fanno, poiché alcune auto non hanno marmitte, il rumore tende a essere estremamente fastidioso, con pneumatici che stridono per tutta la notte.

Da Fast & Furious ad Overdrive: i migliori car movies degli anni Duemila

Kim ha spiegato che molti dei corridori hanno colpito o si sono schiantati contro le auto dei residenti. Inoltre, ha confermatodi aver visto molti dei conducenti allontanarsi a tutta velocità dopo la collisione, lasciando il proprietario ad affrontare le conseguenze.

"Qualcuno verrà ucciso. Presto o tardi" ha dichiarato.