Fast and Furious: la "famiglia" di Vin Diesel riunita in uno spot per il Super Bowl

Il franchise di Fast and Furious ha preso il via nel 2001 e da allora è diventato uno dei franchise di maggior incasso di tutti i tempi. L'azione ad alto numero di ottani, combinata con missioni di spionaggio e rapine, è destinata a concludersi definitivamente nel 2026 con l'attesissimo undicesimo capitolo, ancora senza un titolo ufficiale.

Per pubblicizzare il prossimo film, le cui riprese dovrebbero prendere il via all'inizio di quest'anno, le tre star originali si sono riunite per un divertente spot che andrà in onda nella notte del Super Bowl, l'evento sportivo più atteso e seguito dell'anno.

In vista della partita del 10 febbraio, molti grandi marchi hanno realizzato spot creativi da presentare durante la partita e Haagen-Dazs ha chiesto l'aiuto di Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Chris "Ludacris" Bridges. I tre attori fanno parte del franchise fin dall'inizio, interpretando rispettivamente Dominic Toretto, Letty Ortiz e Tej Parker.

Fast X: Vin Diesel in una scena del film

Nello spot di 29 secondi diretto da Lance Acord, il Dom di Diesel e la Letty di Michelle sono in fuga, forse da nuovi nemici, ma si rilassano quando entrano in autostrada e Letty tira fuori un gelato Haagen-Dazs alla vaniglia, cioccolato e mandorle. I due si godono il panorama insieme per qualche secondo prima che Tej Parker arrivi e chieda: "Che ne è stato della fast life?".

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: una scena

A questa domanda, Dom risponde: "Non oggi", mentre mette la musica a tutto volume, con "Cruisin" di Smokey Robinson sullo stereo, e Tej sfreccia via. La Chevrolet Camaro SS decappottabile rossa che Dom sta guidando porta la targa "Slow Life" e lo slogan dell'annuncio è "Not So Fast, Not So Furious".

Non lo stesso si può dire del Tej Parker di Ludacris. Come se la risposta di Dom non fosse sufficiente, si allontana a bordo del suo pick-up Jeep beige personalizzato, cercando di aumentare l'adrenalina con il suo potente mezzo. Häagen-Dazs ha anticipato lo spot con altri due teaser con una Chevrolet Chevelle SS e una Plymouth Belvedere degli anni '60 che inseguono un camioncino dei gelati Haagen-Dazs, il che porta al riferimento a Fast and Furious. Nei giorni scorsi sono usciti gli spot che hanno riunito Billy Crystal e Meg Ryan di Harry ti presento Sally e quello con Matthew McConaughey e Woody Harrelson per True to Texas.