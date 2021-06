Fast and Furious 8: Helen Mirren ha implorato Vin Diesel di farla entrare nel cast

Helen Mirren, durante l'ultimo episodio del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha ammesso di aver letteralmente implorato Vin Diesel durante un cocktail party, e di non aver provato alcuna vergogna nel farlo, al fine di entrare a far parte del cast di Fast and Furious 8.

"Chiesi a Vin di farmi entrare nel cast, lo implorai, letteralmente, ero proprio senza vergogna. Lo implorai, iniziai a lamentarmi e mi misi anche a piangere. Usai ogni trucco a mia disposizione per convincerlo e lui non potè fare altro che accettare." Ha raccontato la Mirren.

Diesel, durante una recente intervista con Entertainment Weekly, ha parlato di Fast & Furious 9 - The Fast Saga e ha rivelato che il sogno di Helen verrà finalmente realizzato in questo capitolo della saga: "Senza spoilerare niente... vi dirò una cosa: si, Helen guida in questo film ed è una scena fantastica."

Helen Mirren, in passato, ha dichiarato che dopo aver lavorato sul set di Fast and Furious ha capito che gli stuntman dovrebbero essere celebrati più spesso per il loro duro lavoro: "Dovrebbe esserci una categoria per gli stuntman agli Oscar. Sono veri artisti, progettano le sequenza d'azione nei minimi dettagli e poi le mettono in pratica. Avanti Oscar, aggiungi una nuova categoria!"