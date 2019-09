Fargo 4: Uzo Aduba affiancherà Chris Rock

Si allarga il cast della quarta stagione di Fargo: ad affiancare Chris Rock, protagonista della stagione, ci sarà Uzo Aduba in un ruolo mantenuto per adesso top secret.

Orange Is The New Black: Uzo Aduba in una foto della quinta stagione

Uzo Aduba è un volto noto della serie Netflix Orange Is the New Black, che le ha permesso di vincere due Emmy Awards. Prossimamente, oltre a recitare in Fargo, sarà nel cast della serie limited FX Mrs. America.

Nel cast della quarta stagione di Fargo troveremo anche Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw, Jessie Buckley, Salvatore Esposito, Andrew Bird, Jeremie Harris, Gaetano Bruon, Anji White, Francesco Acquaroli, Emyri Crutchfield, e Amber Midthunder.

Descritta come una storia di immigrazione e abitudine alle cose che facciamo per denaro, Fargo 4 sarà ambientata a Kansas City, Missouri, nel 1950 . Qui due organizzazioni criminali, una italia, una afroamericana, hanno fatto una tregua spartendosi le attività. Per cementare l'accordo, i capifamiglia hanno coinvolto nell'affare i figli maggiori. Chris Rock interpreterà il capo del clan afroamericano, che ha ceduto suo figlio al nemico e deve crescere il nemico di suo figlio come se fosse suo. Ma quando il capo della mafia di Kansas City viene ricoverato per un intervento di routine e muore all'improvviso, tutto cambia.

Noah Hawley, creatore di Fargo, tornerà in veste di autore, regista e showrunner.