Fargo 4: Salvatore Esposito di Gomorra nel cast

Novità per Fargo 4, vedrà nel cast anche Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra.

Ha dato la notizia l'emittente via cavo FX e lo showrunner e creatore Noah Hawley, che hanno svelato buona parte del cast che comporrà la quarta stagione, il cui protagonista sarà, come anticipato mesi fa, l'attore e comedian statunitense Chris Rock.

Nel cast di Fargo 4, oltre all'italiano Salvatore Esposito - che rivedremo anche nella quinta stagione di Gomorra, confermata da tempo - ci saranno anche Ben Whisahw, Jason Schwartman, Jessie Buckley e Francesco Acquaroli.

Gomorra: frasi, parole (e maleparole) dagli Stati Uniti di Scampia e Secondigliano

La serie televisiva, ad oggi andato in onda per tre stagioni, si è ispirato e ha espanso l'universo narrativo creato nel 1996 dai fratelli Coen nel film omonimo vincitore di 2 premi Oscar.

Gomorra - La Serie: Salvatore Esposito nel quarto episodio della quarta stagione

Questa quarta stagione di Fargo si incentrerà sugli accadimenti della città di Kansas City in Missouri negli anni '50, quando due sindacati criminali - uno italiano, uno afro-americano - rompono un pace inquieta. Per cementare la loro pace, i capi di entrambe le famiglie hanno scambiato i loro figli più grandi. Rock interpreterà i capo di uno dei sindacati, che ha consegnato suo figlio al suo nemico e che deve allevare il nemico di suo figlio come suo. Ma poi il capo della mafia di Kansas City va in ospedale per un intervento chirurgico di routine e muore ; da lì tutto cambierà per sempre.