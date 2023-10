Nasce il Fantasticon Film Festival: Dario Argento e Federico Zampaglione ospiti a Rho dal 24 al 26 novembre

Un nuovo festival dedicato al fantastico, Dario Argento, i Manetti Bros. e Federico Zampaglione col suo nuovo film, The Well, ospiti della manifestazione che si terrà a Rho dal 24 al 26 novembre.

Nasce il Fantasticon Film Fest (FFF), il nuovo festival dedicato ai film di genere che si svolgerà dal 24 al 26 novembre presso l'auditorium di Fiera Milano Rho nell'ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2023 (MGW CMX 2023): il più grande evento pop culture, gaming & entertainment del Nord Italia, con oltre 150.000 visitatori attesi, potrà vantare ora anche un'anima cinematografica e arricchirsi di un nuovo entusiasmante appuntamento che permetterà di coinvolgere un pubblico sempre più ampio con contenuti di qualità proiettati in un'avveniristica sala da 900 posti allestita con impianto audio/video di ultima generazione, per un'inedita esperienza totalmente cinematografica.

Locandina di Terrifier 2

Organizzato da Echo e Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators e con la direzione artistica di Manlio Gomarasca, il FFF fin da questa prima edizione vuole offrire 3 intense giornate fino a sera inoltrata ricche di panel, masterclass e proiezioni che ruotano intorno a tre filoni principali: anime, fantasy e horror, una vera e propria immersione nei generi sia per gli appassionati di tutte le età che per nuovi spettatori curiosi, grazie anche alla presenza di numerosi ospiti e incontri a tema.

Nel ricco programma in via di definizione sono già state confermate le proiezioni di alcuni contenuti:

Blue Giant: un emozionante e avvincente anime sui sogni e sulla passione nel mondo della musica, tratto dal premiato manga di Shinichi Ishizuka con 11 milioni di copie vendute e diretto con maestria da Yuzuru Tachikawa, campione di incassi in Giappone; City Hunter The Movie: Angel Dust: per celebrare i 35 anni della serie animata, arriva il nuovo film tratto dal mitico manga di Tsukasa Hojo, fenomeno cult negli anni '80 che ha segnato un'epoca conquistando fan in tutto il mondo; Mind Game: pluripremiato anime underground, con indice di gradimento 100% su Rotten Tomatoes, realizzato dall'innovativo STUDIO 4℃ e che vede alla regia, per la prima volta sul grande schermo, il geniale Masaaki Yuasa con un'avventura all'avanguardia; Slotherhouse: in anteprima nazionale l'attesissimo film horror sulle gesta del bradipo assassino all'interno di una confraternita universitaria femminile. Per il prestigioso quotidiano The Guardian "Le persone devono andare a vedere Slotherhouse. E ce ne devono andare tante quanto per Barbie, è un instant cult"; Terrifier 2 è Il campione di incassi diretto da Damine Leone che ha sconvolto l'America lanciando l'iconografico villain Art the Clown e la scream queen Lauren LaVera. Accompagnato da mille polemiche per le scene gore al limite del sopportabile, Terrifier 2 è un film controverso, impressionante, ma anche irresistibilmente divertente. Di sicuro il film culto del 2022; The Well, l'atteso e scioccante nuovo lungometraggio di Federico Zampaglione, che dopo Shadow, ritorna al cinema horror di respiro internazionale con un film sanguinario e spietato, ricco di creature demoniache. Definito dalla critica anglosassone come "un horror gotico dal sorprendente gusto moderno", The Well si propone come il film italiano più estremo e raccapricciante di tutti i tempi.

Numerosi anche gli ospiti che interverranno per i vari appuntamenti aperti al pubblico:

The Well: Claudia Gerini e Lauren LaVera in una scena

Dario Argento, tra i più grandi registi italiani viventi, l'indiscusso maestro del brivido, riceverà il Legend Award, il premio alla carriera riservato alle grandi personalità del cinema fantastico, e introdurrà la proiezione di Dario Argento Panico, l'acclamato documentario di Simone Scafidi sulla sua vita e sulla sua carriera, che vanta la partecipazione straordinaria di Guillermo Del Toro, Gaspar Noe e Nicolas Winding Refn;

Lamberto Bava, grande icona del cinema horror italiano famoso in tutto il mondo per aver diretto la visionaria e feroce opera pop-rock-punk Demoni e aver portato il mondo delle fiabe moderne in televisione con la serie Fantaghirò. Lamberto Bava è stato anche aiuto-regista del padre sul set del primo, indimenticabile, adattamento cinematografico di Diabolik;

Manetti bros., i fratelli registi, sceneggiatori e produttori più estroversi del cinema di genere italiano saranno protagonisti di un evento dedicato a Diabolik in occasione della conclusione della trilogia con Diabolik chi sei? in uscita il 30 novembre, prodotto da Mompracem con Rai Cinema in collaborazione con Astorina e distribuito da 01 Distribution;

Luca Crovi, scrittore e giornalista, Daniele Serra e Paolo Barbieri, illustratori che lavorano tra cinema e mondo dei fumetti. Insieme saranno protagonisti di un panel sullo stretto rapporto che lega la settima arte alla graphic novel;

Federico Zampaglione, artista musicale poliedrico e affermato regista di film del terrore presenterà la sua ultima fatica, The Well, un cruento horror gotico con un cast al femminile da brivido: Claudia Gerini e Lauren LaVera di Terrifier 2.

L'ingresso al Fantasticon Film Fest (FFF) è incluso con il biglietto MGW CMX 2023. Per informazioni: www.fantasticonfilmfest.it.