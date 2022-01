Fantastic Four, il prossimo progetto di Jon Watts sarà proprio il film Marvel

Dopo il successo di Spider-Man: No Way Home gli impegni di Jon Watts non fanno che crescere, ma il suo prossimo progetto dovrebbe essere proprio il film Fantastic Four per i Marvel Studios.

Quando vedremo tornare i Fantastic Four sullo schermo? Non lo sappiamo ancora, ma pare che il prossimo progetto a cui lavorerà Jon Watts sarà proprio il già annunciato film della prima famiglia di casa Marvel.

Mr. Watts, reduce dall'enorme successo di Spider-Man: No Way Home, ha già una lunga lista di progetti ad attenderlo, tra cui il più recentemente annunciato Final Destination 6, che lo vedrà partecipare in veste di produttore assieme alla moglie e manager Dianne McGunigle.

Ma come riporta anche Variety, nonostante la fitta agenda, sembra che la Marvel resterà una priorità per Watts, dato che il prossimo titolo a cui si dedicherà dovrebbe essere proprio il film dedicato ai Fantastici 4, di cui è stato ormai da tempo designato il regista.

E sebbene non sia ancora stata annunciata una data d'uscita per il nuovo Fantastic Four, pare che quest'anno inizieremo a vedere dei movimenti in tal senso, e probabilmente nei prossimi mesi saranno finalmente annunciati gli interpreti principali della pellicola.

Per conferme e ulteriori dettagli, tuttavia, dovremo aspettare notizie e comunicati ufficiali dai Marvel Studios. Nel frattempo, però, voi chi vedreste bene nei panni dei protagonisti?