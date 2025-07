I Fantastici 4: Gli Inizi, tre trailer importantissimi verranno lanciati col film Marvel nei cinema?

A quanto si vocifera, tre trailer di alcuni attesi film in arrivo verranno legati alle copie in sala del nuovissimo film dei Marvel Studios

I Fantastici 4: Gli Inizi arriverà nelle sale la prossima settimana, e sembra che in allegato alla pellicola arriveranno anche tre enormi trailer di quelli che sono i film Disney più attesi dell'anno.

Secondo quanto riportato da Feature First, i trailer in questione sarebbero quelli di Avatar: Fuoco e Cenere, Predator: Badlands e TRON: Ares, che dovrebbero quindi essere tutti proiettati nelle sale prima del blockbuster dei Marvel Studios.

Predator: Badlands e TRON: Ares saranno entrambi presenti con i rispettivi panel al Comic-Con di San Diego che andrà in scena il prossimo fine settimana, e ci aspettavamo di vedere nuovi trailer rilasciati online in concomitanza con la manifestazione. Tuttavia, se questa voce è vera, queste anteprime potrebbero arrivare a breve, con clip esclusiva o qualcosa di simile riservato per San Diego.

Avatar: Fuoco e cenere - concept art del nuovo sequel

Sale l'attesa per le prime immagini di Avatar 3

Avatar: Fuoco e Cenere è sicuramente il più atteso di questi, poiché abbiamo già visto i primi trailer degli altri due film. Con l'avvicinarsi dell'uscita a dicembre, ha perfettamente senso che un teaser venga proiettato davanti a un blockbuster come I Fantastici 4: Gli Inizi. Dopo tutto, la Disney sta puntando sulla Prima Famiglia Marvel per avere uno dei maggiori successi dell'estate.

Vedremo cosa succederà, soprattutto perché al momento non si sa quale sarà la strategia di lancio di questi trailer. Il teaser di The Odyssey è stato proiettato esclusivamente nelle sale per la maggior parte del mese di luglio, e la Disney potrebbe seguire l'esempio rendendo uno qualsiasi di questi trailer esclusivo per la fruizione in sala.

Potrebbe accadere con il trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, in quanto l'hype di una distribuzione online potrebbe portare a un piccolo aumento delle vendite di biglietti per il film del MCU. Dopo tutto, il sequel di James Cameron sarà probabilmente l'ennesimo successo da 2 miliardi di dollari. Di Tron: Ares, invece, abbiamo già visto un nuovo trailer e arriverà nelle sale il 10 ottobre; Predator: Badlands uscirà quindi il 7 novembre.