I Fantastici 4: Gli Inizi, svelata la misteriosa statua apparsa nelle foto dal set

I Fantastici 4: Gli Inizi, come ormai sembra chiaro, sarà ambientato in una realtà alternativa a quella del Marvel Cinematic Universe in cui i nostri protagonisti vivono in una specie di retrofuturo che ha tutta l'aria di appartenere agli anni '60.

Tuttavia, il regista Matt Shakman è intervenuto per apportare qualche nota di modernizzazione qua e là, così come per rendere Johnny Storm alias la Torcia Umana un personaggio più sensibile e un po' più lontano dalla testa calda che era stato nelle iterazioni precedenti (ricordate Chris Evans e Michael B. Jordan?).

"Ero interessato a un Johnny Storm che non fosse solo un dongiovanni e un drogato di adrenalina", ha rivelato il regista a Empire Magazine in una recente intervista. "Cercavo qualcuno che potesse essere un sognatore. E penso che Joseph Quinn sia un attore incredibilmente vivo e spontaneo".

Le dinamiche famigliari nel nuovo Fantastici 4

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

Tuttavia, Johnny non sarà privo di senso dell'umorismo, cosa che è evidente quando Quinn ha descritto il suo approccio "metodico" a Johnny. "Ci ho provato il primo giorno. Mi sono presentato inzuppato di benzina con Pedro che mi inseguiva con un fiammifero".

I Fantastici 4: Gli Inizi, la squadra prima della missione spaziale

"Come in ogni famiglia, ci sono momenti in cui vorresti ucciderli", ha detto dei suoi co-protagonisti, "ma io li amo da morire. Mi prenderei una pallottola per tutti e tre. È un po' melodrammatico. Ma li amo profondamente. Non si possono forzare queste cose".

Forse ricorderete che, sul set de I Fantastici 4: Gli Inizi l'anno scorso, era stata avvistata da lontano una misteriosa statua. Ora possiamo vederla da vicino e in effetti raffigura la Prima Famiglia Marvel che mostra i suoi poteri. New York ama chiaramente la sua squadra di supereroi e sarebbe un fantastico Easter Egg rivelare che è stata Alicia Masters (l'interesse amoroso di Ben Grimm) a scolpirla.