I Fantastici 4: Gli Inizi, ascolta il tema musicale di Michael Giacchino per il film Marvel Studios

Michael Giacchino potrebbe avere la discografia più impressionante di qualsiasi altro compositore che lavora a Hollywood oggi. Tra le sue opere figurano Up, Star Trek, Jurassic World, Spider-Man: Homecoming, Coco, The Batman e innumerevoli altri lavori apprezzati dal pubblico.

Il prossimo film del compositore Premio Oscar è I Fantastici 4: Gli Inizi, e il suo "tema principale" sulla Prima Famiglia Marvel è stato finalmente pubblicato in streaming nella sua interezza su tutte le piattaforme digitali e di ascolto.

È un altro tema che sembra destinato a diventare iconico. Ascoltandolo, è facile immaginare che il tema sarà immediatamente associato ai Fantastici 4 negli anni a venire, quando saranno pienamente inseriti nel Marvel Cinematic Universe. I Fantastici 4: Gli Inizi uscirà il 23 luglio 2025 nelle sale italiane.

Il lavoro di Michael Giacchino sul set Marvel

I Fantastici 4: Gli Inizi, la squadra prima della missione spaziale

"Sono stato sul set per una settimana", ha spiegato recentemente Giacchino. "È stata una cosa incredibile vedere set veri e propri ovunque. Non c'era il Volume o uno schermo verde. C'erano solo bellissimi set. Stanno facendo un lavoro incredibile e gli attori sono tutti fantastici".

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Parlando del suo approccio a questo tema, il compositore ha aggiunto: "L'ispirazione per me è stata un misto di Tomorrowland, ciò che rappresenta, la parata Electric Lights di Disneyland, l'incredibile lavoro di sintetizzazione che è stato fatto per quella, e poi il film Uomini veri".

"Per me i Fantastici Quattro erano tutte queste cose, e dovevano avere un senso di speranza e ottimismo in un modo che francamente nessun altro film Marvel ha ancora fatto", ha concluso Giacchino. Il tema de I Fantastici 4: Gli Inizi sarà pubblicato su vinile come singolo, insieme a un brano annunciato di recente intitolato "Let Us Be Devoured", scritto e interpretato da Andrea Datzman (Inside Out 2).

I Fantastici 4: Gli Inizi, Julia Garner è Silver Surfer nel film

Arriva anche Silver Surfer ma con un twist

I Fantastici 4: Gli Inizi, come noto, introdurrà una versione inedita e completamente rivisitata di Silver Surfer. A interpretarla sarà Julia Garner, vincitrice dell'Emmy per Ozark e nota anche per la serie Netflix Inventing Anna. L'attrice non vestirà i panni del classico Norrin Radd in versione gender-swap, ma interpreterà invece Shalla-Bal, personaggio ben noto ai fan dei fumetti.

Nell'universo Marvel originale, Shalla-Bal è l'imperatrice del pianeta Zenn-La e il grande amore di Norrin Radd. Quando Galactus minacciò di distruggere il loro mondo, fu Radd a offrirsi come suo araldo in cambio della salvezza di Zenn-La. Più avanti nella continuity, Franklin Richards-diventato Galactus-conferì a Shalla gli stessi poteri cosmici, permettendole di diventare un'araldo a sua volta, accanto a Norrin.