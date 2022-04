Fantastic Four: Jon Watts rinuncia alla regia del reboot

Jon Watts ha rinunciato alla regia del reboot di Fantastic Four che verrà prodotto da Sony in collaborazione con Marvel.

Il reboot delle avventure dei Fantastic Four ha perso il suo regista: Jon Watts ha rinunciato all'incarico che aveva ottenuto dalla Sony.

Il filmmaker, dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, sembra infatti voler concedersi una pausa dal mondo dei supereroi dopo la conclusione della trilogia con star Tom Holland.

Jon Watts avrebbe dovuto occuparsi del progetto ideato per riportare sul grande schermo il franchise Fantastic Four tratto dai fumetti della Marvel, tuttavia dopo la realizzazione e la promozione dei film dedicati a Spider-Man si è reso conto di aver bisogno di allontanarsi per un po' da quell'universo.

Marvel e Sony hanno confermato l'abbandono del progetto e il fatto che si sia trattato di una decisione personale.

Kevin Feige e Louis D'Esposito di Marvel hanno dichiarato: "Collaborare con Jon ai film di Spider-Man è stato un vero piacere. Non vedevamo l'ora di continuare a collaborare con lui per portare i Fantastici Quattro nel MCU ma capiamo e sosteniamo i suoi motivi per rinunciarci. Siamo ottimisti e siamo certi che avremo l'opportunità di lavorare di nuovo insieme in futuro".

Watts ha aggiunto: "Realizzare tre film di Spider-Man è stata un'esperienza incredibile e che mi ha cambiato la vita. Sono eternamente grato per aver fatto parte del Marvel Cinematic Universe per sette anni. Spero di lavorare ancora con loro e non vedo l'ora di veder portata in vita la fantastica visione che hanno per Fantastic Four".

Il regista, prossimamente, dovrebbe realizzare per Apple Studios un film con star George Clooney e Brad Pitt.