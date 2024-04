Fantastic Four: Johnny Storm in versione Torcia Umana nel nuovo poster

I Marvel Studios, per celebrare la data 4-4 ha condiviso un nuovo poster del film Fantastic Four che mostra Johnny Storm in versione Torcia Umana.

L'immagine è firmata da Ryan Meinerding, da tempo nel team dello studio, e regala una piccola anticipazione riguardante il look del personaggio.

La nuova immagine promozionale

Nel film Fantastic Four sarà Joseph Quinn, che ha conquistato la popolarità internazionale grazie alla serie Stranger Things, a interpretare il personaggio di Johnny Storm. Il giovane ha il potere di trasformarsi in Torcia Umana e volare.

Il personaggio, in passato, è stato interpretato da Chris Evans e, successivamente, da Michael B. Jordan nel disastroso reboot diretto da Josh Trank.

Nel poster si vede un costume un po' in stile vintage e vicino all'aspetto dei fumetti classici.

Fantastic Four: il poster di Johnny Storm per il 4-4

The Fantastic Four, dagli anni '60 con amore: un casting stratosferico per un cinecomic pronto a sorprenderci

Il cast del progetto

Matt Shakman è regista di Fantastic Four, mentre la sceneggiatura è firmata da Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer.

Gli interpreti degli altri eroi saranno Pedro Pascal nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby che è Sue Storm/Donna invisibile, ed Ebon Moss-Bachrach che è Ben Grimm/la Cosa.

Julia Garner, l'arrivo più recente nel cast, avrà la parte di Shalla-Bal, una versione di Silver Surfer presente tra le pagine dei fumetti Marvel.

Le riprese si svolgeranno in estate e, per ora, non è stata diffusa la trama ufficiale del progetto.