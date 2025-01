The Fantastic Four: First Steps, Natasha Lyonne svela un grosso indizio sul suo personaggio

Poco dopo l'annuncio del cast principale di The Fantastic Four: First Steps, al reboot dei Marvel Studios sono stati aggiunti diversi attori in ruoli di supporto, ma i loro personaggi non sono stati resi noti.

Saremmo molto sorpresi se Paul Walter Hauser non interpretasse il cattivo Uomo Talpa e si vocifera che John Malkovich sia stato scritturato per il ruolo di uno dei più vecchi nemici della squadra, Ivan Kragoff, alias il Fantasma Rosso.

Tuttavia, per quanto riguarda Natasha Lyonne, la teoria più popolare sembra ancora quella di Alicia Masters, l'interesse amoroso di Ben Grimm, ma alcuni ritengono che potrebbe fornire la voce del robot H.E.R.B.I.E.. Si ipotizza anche che potrebbe interpretare una versione live-action del suo personaggio della terza stagione di What If...?, Birdie.

Russian doll 2: Natasha Lyonne nella nuova stagione

Parlando con Vanity Fair del suo debutto nel MCU, la star di Poker Face e Russian Doll ha lasciato trapelare un indizio piuttosto importante sul suo personaggio. Nel caso, possibili SPOILER in arrivo.

Avengers: Doomsday, le voci sul casting potrebbero confermare uno spoiler su The Fantastic Four: First Steps

"Sono molto commossa dal fatto che mi vogliano in quel film", ha dichiarato Lyonne. "È tutta roba di tipo interstellare, che arriva da direzioni diverse. Sono anche nel film dei Puffi, e in effetti succedono delle cose che... Non voglio parlarne, perché mi metterei nei guai. Ma supponendo che io sia morta entro le 20:45 di stasera e che debbano montare i film insieme in un mash-up, credo che tutto si sposerebbe bene".

Lyonne darà la voce a uno dei Puffi (Puffetta, molto probabilmente) nel nuovo film del franchise, quindi il fatto che stia paragonando entrambi i ruoli potrebbe suggerire che darà anche la voce a un personaggio animato o in CGI ne I Fantastici Quattro. Naturalmente potrebbero esserci altre connessioni tra i due film di cui non siamo a conoscenza, ma ci sentiamo di scommettere che la Lyonne interpreterà davvero H.E.R.B.I.E.