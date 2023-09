Fantastic Four: l'epico fan trailer con Emily Blunt e John Krasinski

Un nuovo fan trailer dedicato ai Fantastic Four vede John Krasinski nel ruolo di Mister Fantastic ed Emily Blunt in quello della Donna Invisibile: mentre i Marvel Studios continuano la loro ricerca nel tentativo di trovare un cast adatto ad interpretare i celebri personaggi del MCU, il creatore di questo breve filmato sostiene che la scelta migliore sarebbe indubbiamente la coppia Krasinski/Blunt.

Negli ultimi mesi sono circolate innumerevoli voci relative al casting del film sui Fantastici Quattro e dopo l'uscita improvvisa del regista Jon Watts, gli Studios Marvel hanno ingaggiato Shakman per dirigere il progetto. Quest'ultimo ha già lavorato nel Marvel Cinematic Universe ed è conosciuto principalmente per aver diretto l'acclamata serie WandaVision.

È stato solo allora che Kevin Feige e il suo team hanno effettivamente avviato il processo di casting per il progetto, giustificando questo ritardo con la necessità di comprendere la visione del nuovo regista. Sebbene gli Studios non abbiano ancora fatto annunci ufficiali sul casting dei Fantastici Quattro, diversi attori sono finiti nella lista dei papabili.

Adam Driver e Margot Robbie sono stati i presunti favoriti per interpretare Reed Richards e Sue Storm per mesi; poi è stata la volta di Paul Mescal e Austin Butler, entrambi presi in considerazione per il ruolo di Johnny Storm in Fantastic Four. Infine, Daveed Diggs e Seth Rogen sono stati più volte nominati come possibili interpreti di Ben Grimm/La Cosa.