Fantaghirò a Natale 2019: ecco quando e dove vederlo in tv

Fantaghirò torna in TV per Natale 2019: dal 14 dicembre va in onda ogni sabato e domenica su Italia1, mentre dal 23 dicembre è in onda tutti i giorni su Mediaset Extra. Un appuntamento imperdibile per i fan della serie, che comunque sono rimasti spiazzati dagli orari di messa in onda.

Due sono le certezze del Natale: Una poltrona per due e Fantaghirò. Anche quest'anno la serie creata da Lamberto Bava torna in Tv grazie a Mediaset Extra. Creata nel 1991 la miniserie si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, cinque stagioni, ciascuna composta da due parti. Fantaghirò è incentrata sulle avventure dell'omonima eroina, una principessa figlia di un sovrano senza eredi maschi. La principessa si innamora di Romualdo, il Re del regno con il quale esiste un'antica rivalità. Alessandra Martines è Fantaghirò, Kim Rossi Stuart è il suo amato Romualdo, Mario Adorf è il sovrano, padre della protagonista. Brigitte Nielsen è la Strega nera che tenta di contrastare l'amore tra i die giovani.

Gli orari di programmazione di Mediaset Exrta hanno suscitato alcune critiche da parte dei fan non essendo proprio dei più agevoli. Mediaset Extra trasmetterà le cinque stagioni o in tarda serata o la mattina presto. Dal 14 dicembre, gli insonni potranno godersi Fantaghirò alle 2:40 del sabato e della domenica, mentre la programmazione mattutina, che partirà dall'antivigilia di Natale sarà la seguente:

Fantaghirò: 23 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 2: 24 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 3: 25 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 4: 26 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 5: 27 dicembre 0re 7:30