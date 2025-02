La famiglia Brady, Barry Williams: "Era la serie più bianca mai vista in tv, ma abbiamo provato a migliorarla"

All'epoca campione di ascolti in televisione, la sit-com anni '70 oggi è molto criticato per la sua scarsa "diversità"

Sebbene il cast principale de La famiglia Brady fosse composto da soli attori bianchi, l'ex star della sit-com Barry Williams ha recentemente affermato che i creatori fecero dei veri e propri tentativi per diversificare maggiormente lo show.

"So che siamo stati lo show più bianco della televisione, ma credo che ci siano stati tentativi molto deliberati di cercare di apportare più integrazione", ha detto Williams nel suo podcast The Brady Bros. "Ci sono stati un paio di episodi che trattavano specificamente di questo, e lo vediamo spesso, soprattutto quando ci sono folle e poi magari ci sono due o tre amici, si vedono etnie diverse e così via".

La discussione in merito è nata perché Williams e il suo co-conduttore e collega, Christopher Knight, stavano discutendo dell'episodio "Miss Popularity" della sitcom della ABC, il 13° episodio della quinta stagione, andato in onda nel dicembre 1973.

Jere Fields in un episodio de La famiglia Brady

Williams ha sottolineato l'episodio per l'introduzione di un personaggio secondario, Shirley, interpretato dall'attrice nera Jere Fields (allora accreditata come Jerelyn Fields). Fields appare nell'episodio come compagna di classe di Jan Brady (Eve Plumb), anche se si tratta della sua unica apparizione nello show.

"Ho pensato che fosse una cosa carina, perché si trattava di una giovane donna di colore e questo non accadeva così spesso", ha commentato Williams. "C'è stata molta influenza da parte del produttore Lloyd Schwartz e del creatore Sherwood Schwartz per assicurarsi che tutti fossero rappresentati.... Questo è uno di quei casi, e lei è adorabile, ed è stato divertente da vedere".

Anche se l'apparizione di Fields è stata breve, un altro episodio ha segnato un momento ancora più importante. Della stessa stagione, "Kelly's Kids" si concentra sulla famiglia Kelly, Ken (Ken Berry) e Kelly (Brooke Bundy), amici dei Brady.

Ken Barry con i bambini dei Kelly ne La famiglia Brady

La coppia adottava tre bambini, di cui uno bianco, uno nero e uno asiatico. Si sperava che l'episodio avrebbe dato vita a uno spin-off sulla famiglia Kelly, ma la cosa non si è mai concretizzata e questa è stata anche l'ultima stagione della Famiglia Brady.