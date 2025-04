La famiglia Brady, Susan Olsen: "Il primo giorno di riprese sono quasi morta"

Susan Olsen, l'attrice che ha interpretato da bambina la dolce sorellina Cindy nella sitcom La famiglia Brady, ha condiviso uno dei suoi ricordi meno piacevoli legati alle riprese della serie.

All'epoca, Olsen aveva 8 anni, e durante il suo primo giorno sul set ha raccontato di aver quasi rischiato la vita ed è naturalmente diventata una delle esperienze più traumatiche nella vita dell'attrice.

Il racconto di Susan Olsen della disavventura sul set de La famiglia Brady

Nel corso del podcast The Real Brady Bros, condotto dalle co-star Christopher Knight e Barry Williams, Olsen ha raccontato:"Eravamo ai Culver Studios, stavano girando qualcosa, presumo nella camera delle ragazze, e io stavo ricevendo del trucco per le gambe. Ero in piedi su una sedia da trucco quando qualcosa è caduto dalla passerella sopra di noi, dove tengono tutte le luci e l'attrezzatura".

Attimi di grande apprensione:"Ha colpito prima il truccatore, poi è rimbalzato sulla truccatrice che si occupava del body makeup, e infine mi ha colpita in faccia". Un incidente che la ferì seriamente, tanto che la contusione è visibile anche nella scena del matrimonio tra Carol (Florence Henderson) e Mike (Robert Reed).

Le conseguenze dell'infortunio a Susan Olsen

L'attrice de La famiglia Brady ha ricordato il grande supporto che ricevette all'epoca dalla sua madre televisiva, Florence Henderson:"Il giorno dopo ero di nuovo sul set. Florence è stata la prima a vedermi. Ha detto:'Assicuratevi che tutti la vedano'. E mia madre:'Oh sì, ci penserò io'. Perché tutti cercavano di dire:'Non l'ha colpita davvero. Sta bene'"

Ken Barry in una scena de La famiglia Brady

In realtà, Susan Olsen si era davvero ferita e dovette ricorrere anche al trucco del celebre Hal King:"Non stavo affatto bene, avevo gli occhi neri, gonfi. Il naso era gonfio, la faccia pure. Sembravo uscita da un film horror, e in un certo senso mi piaceva. Così tutti hanno capito che ero stata davvero ferita, e gravemente. Aavere Hal con me era fantastico. Ogni giorno, i lividi cambiavano colore e io gli dicevo:'Hal, oggi sono viola!'".