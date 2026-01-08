Il Falsario: Pietro Castellitto tra crimine e arte nel trailer del nuovo film ispirato a una storia vera

Castellitto e Netflix ancora insieme nel nuovo film diretto da Stefano Lodovichi in arrivo a fine mese in streaming. La storia è ambientata nella miotica Roma degli anni '70 immersa negli anni di piombo

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale e il poster de Il Falsario, il nuovo film con protagonista Pietro Castellitto, già presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Grand Public, e in arrivo in streaming dal 23 gennaio.

Prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios, Il Falsario è diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia con un cast d'eccezione che include Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, Fabrizio Ferracane, Mattia Carrano e con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria.

Il film è liberamente ispirato all'opera Il Falsario di Stato di Nicola Biondo e Massimo Veneziani.

Pietro Castellitto nella Roma degli anni di piombo

Roma, anni '70. Quando Toni arriva in città nel suo bagaglio ha soltanto il talento per la pittura e il sogno di diventare un grande artista. Ma la sua fame di vita, il destino e forse anche la Storia lo porteranno a diventare il più grande di tutti i falsari, nonché una figura centrale nei misteri più fitti del nostro Paese.

Si tratta di un ritorno alla regia per Stefano Lodovochi, che mancava dal grande schermo dal 2021, quando diresse La stanza, uscito nelle sale nel 2021.

Pietro Castellitto mancava dal grande schermo dal 2024, quando recitò nel film di Giulia Louise Steigerwalt Diva Futura, e nel cortometraggio dal titolo 1996 - La fabbrica sta bruciando. Castellitto, in carriera, ha vinto un David di Donatello e un Nastro d'Argento per I predatori, vincitore del premio Orizzonti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Quest'anno, proprio grazie alla sua performance nel film I predatori, ha vinto il suo secondo Nastro d'Argento in carriera.