Il Falsario: il nuovo film con Pietro Castellitto in arrivo su Netflix debutta alla Festa del Cinema di Roma

Anteprima mondiale questa sera alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione di Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e con protagonista Pietro Castellitto.

Il film è stato inserito nella sezione Fuori Concorso Grand Public, ed è tratto dal libro Il Falsario di Stato, scritto da Nicola Biondo e Massimo Veneziani.

La trama del nuovo film con Pietro Castellitto

Ambientato nella Roma degli anni '70, Il Falsario racconta la storia di Toni, un giovane pittore che arriva in città con solo il suo talento e il desiderio di diventare un artista riconosciuto.

Pietro Castellitto e Giulia Michelini in una scena di Il Falsario

Il destino finirà per trascinarlo in un vortice di inganni e segreti, trasformandolo nel più abile falsario del suo tempo e in una figura chiave nella storia dei misteri oscuri che caratterizzavano quel periodo dell'Italia.

In occasione della première romana, Netflix ha pubblicato un teaser trailer del film con Castellitto jr.

Il ritorno di Stefano Lodovichi alla regia e i premi per Pietro Castellitto

Il Falsario è prodotto da Cattleya e include Pietro Castellitto nel ruolo del protagonista affiancato da un cast composto da Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo e la partecipazione di Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Si tratta di un ritorno alla regia per Stefano Lodovochi, che mancava dal grande schermo dal 2021, quando diresse La stanza, uscito nelle sale nel 2021.

Pietro Castellitto mancava dal grande schermo dal 2024, quando recitò nel film di Giulia Louise Steigerwalt Diva Futura, e nel cortometraggio dal titolo 1996 - La fabbrica sta bruciando. Castellitto, in carriera, ha vinto un David di Donatello e un Nastro d'Argento per I predatori, vincitore del premio Orizzonti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Quest'anno, proprio grazie alla sua performance nel film I predatori, ha vinto il suo secondo Nastro d'Argento in carriera.